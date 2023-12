Terra amara, le anticipazioni del 7 dicembre: dopo la morte di Mujgan, Fikret rinuncia alla vendetta contro Demir

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 7 dicembre.

Le anticipazioni

Divorato dai sensi di colpa e dal dolore per la morte di Mujgan, Fikret decide di rinunciare una volta per tutte alla sua vendetta contro Demir.

Per onorare la memoria dell'amata, decide quindi di occuparsi del piccolo Kerem Ali come fosse suo figlio, facendosi aiutare anche da Fekeli. Per questo motivo lo adotterà, affinché tutte le sue ricchezze vadano al bambino e gli prometterà di fargli da padre. Nel frattempo Umit, incapace di rassegnarsi alla fine della sua relazione con Demir, continua a perseguitare l'uomo.

