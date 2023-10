Terra Amara, Behice è furiosa e Mujgan chiede aiuto a Fikret: le anticipazioni del 3 ottobre

Torna oggi in tv l'appuntamento con una nuova puntata Terra Amara, l'avvincente soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity con tutti gli espisodi passati.

Vediamo insieme nel dettaglio le anticipazioni della puntata di oggi, 3 ottobre.

Terra Amara, le anticipaizoni del 3 ottobre

Nella scorsa puntata Mujgan e Behice sono state messe alla porta da Fikret, furioso dopo aver scoperto del loro piano di fuga insieme al piccolo Kerem Ali.

Le due si sono così rifugiate in un albergo, dove l'incontro con un avvocato gli ha permesso di scoprire che l'eredità lasciata da Yimaz on ammonta a 30 milioni di lire, bensì soltanto a 80mila.

Behice è furiosa: il patrimonio del defunto ex meccanico era decisamente meno consistente di quanto credeva. Anche Mujgan è sconcertata, ma cerca di rimanere razionale spingendola innanzitutto a lasciare l'hotel in cui alloggiano, ormai troppo costoso per loro, decidendo anche di chiedere aiuto a Fikret.

Ma l'uomo sarà pronto a riaccoglierle?