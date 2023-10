Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 31 ottobre: Demir e Umit fuggono insieme ad Ankara

Nuovo appuntamento oggi in tv con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 31 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni del 31 ottobre

La storia tra Demir e Umit non può più ormai essere ignorata da parte di nessuno dei due. Fikret era statochiaro con lei: avrebbe dovuto sedurre Demir senza però innamorarsene.

Lo scopo del giovane era infatti far perdere la testa al fratellastro per un'amante, così da spezzargli il cuore e contemporaneamente rovinargli la reputazione. Ma ormai Umit, il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova, non può continuare a fingere:sente qualcosa di autentico per lo Yaman, tanto che, come ha confidato a Mujgan, sta soffrendo per lui, che essendo un uomo sposato, non potrebbe che farle vivere il ruolo "dell'altra".

Demir, però, non vuole che Umit non si senta importante per lui, e pronto ormai a lasciare Zuleyha decide di scappare con Umit fuga romantica ad Ankara. A Zuleyha racconta che sarà un viaggio d'affari, mentre per la dottoressa affitterà addirittura una villa lussuosa per trascorrere un finesettimana da sogno.