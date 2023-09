Terra Amara, Gaffur scopre di essere stato ingannato: le anticipazioni del 27 settembre

Va in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca tanto amata dai telespettatori. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, la numero 389.

Le anticipazioni

Sette giorni dopo la morte di Yilmaz, Fakeli decide di andare alla moschea per celebrare la ricorrenza, pensando che in casa Zuleyha si sarebbe sentita a disagio a causa di Mujgan. Quest'ultima, però, non prende bene la notizia, ma viene redarguita da Behice, che le impone di comportarsi come si deve per non rischiare problemi con l’eredità che le spetta dopo la morte di Yilmaz. Nel frattempo, a Istanbul Gaffur scopre di essere stato vittima di un inganno: gli uomini che avrebbero dovuto assicurargli un posto di lavoro in Germania sono in realtà dei truffatori.