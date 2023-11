Terra Amara, le anticipazioni del 21 novembre: una rivelazione scioccante interromperà il matrimonio di ​Rasit e Fadik

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 21 novembre.

Le anticipazioni

Rasit e Fadik si sposano, ma durante il ricevimento succederà qualcosa di inaspettato: una donna interromperà la festa sostenendo di essere la vera moglie di Rasit. Tra lo sgomento generale, lo sposo viene allontanato da Demir e Gaffur che gli intimano di non farsi vedere mai più.

Nel frattempo, durante la festa di matrimonio, Zuleyha rivela a Sermin di essere incinta. Sermin, a sua volta, lo rivela a Fusun, ma le due vengono ascoltate di nascosto da Mujgan che riporterà la notizia a Umit.

