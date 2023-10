Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 12 ottobre: svelato il mistero sull'eredità di Yilmaz

Torna oggi in tv un nuovo appuntamento con la soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity con tutti i passati episodi. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi e vecchi misteri che continuano ad affiorare, mentre qualcuno inizia ad essere chiarito... Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 12 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni del 12 ottobre

Zuleyha ha ormai preso a tutti gli effetti il posto di Hunkar: tutti a Cukurova la considerano in qualche modo la sua erede, e tutti la stimano ed amano proprio come facevano con la defunta signora. La giovane Zuleyha era infatti molto affezionata ad Hunkar, ed una volta che ha visto sfumare davanti ai propri occhi il sogno d'amore che era pronta a coronare con Yilmaz, ha preso la decisione di raccogliere la sua eredità.

Adesso l'Altun è la signora della villa, ma anche a capo dell'associazione benefica e la raccolta fondi organizzata da lei e da Sermin riscuote un grande successo. L'asta benefica degli abiti della defunta Hunkar si svolge nel migliore dei modi possibili, e la nuova signora della tenuta ne è decisamente felice. Intanto, però, una scoperta esplode come un fulmine a ciel sereno nel mezzo di questa serenità...

Finalmente, viene infatti svelato il mistero sull'eredità scomparsa di Yilmaz. Behice e Mujgan erano sicure che l'eredità di Yilmaz fosse piuttosto consistente, ed invece si sono dovute scontrare con la dura realtà: alla dottoressa non sarebbero andati trenta milioni di lire, bensì soltanto 80.000 lire. La zia, furiosa, ha pagato un investigatore affinché si mettesse sulle tracce del denaro, mentre l'Hekimoglu, certa della responsabilità dell'Altun, è andata a prendere di petto quest'ultima, accusandola di essersene appropriata senza diritto Adesso, però, il mistero dei trenta milioni sta per essere svelato: finalmente i soldi vengono ritrovati...ma cosa si nasconde esattamente dietro la scomparsa del denaro?