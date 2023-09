Terra Amara, le anticipazioni del 15 settembre: segreti, divorzi, liti e tensioni nella tenuta degli Yaman. Cosa succederà?

Torna l'appuntamento con «Terra amara», la serie tv turca trasmessa dal 4 luglio 2022 su Canale 5 e disponibile anche su Mediaset Infinity. In onda oggi l'episodio numero 373, che vedrà numerose liti e molta tensione tra i personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata.

Cosa succederà nella puntata di oggi?

Da quando Zuleyha e Demir hanno accolto Sevda in casa, la tensione alla tenuta è palpabile e Saniye è nervosissima. Quest’ultima crede infatti che la presenza della cantante alla villa rappresenti un oltraggio alla memoria di Hunkar, motivo per cui non fa che trattarla con disprezzo e si rifiuta di obbedirle.

Per questo motivo Sevda decide di parlarne con Demir, il quale però va su tutte le furie e riprende duramente Saniye.