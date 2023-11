Terra Amara, dalla rivelazione di Umit all'aggressione di Demir: le anticipazioni del 9 novembre

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 9 novembre 2023.

Le anticipazioni di oggi

Umit è innamorata di Demir, e Fikret lo capisce.

Tornato a casa dopo il viaggio con Zuleyha, Demir si incontra in un ristorante con Erkan e il suo amico Dursun, con il quale dovrebbe negoziare per acquistare un suo terreno vicino al magazzino di Kavakli. Le cose non vanno però come previsto, e Demir aggredisce Ramazan, che lo aveva provocato con alcune battute su Sevda.

