Terra Amara, dalla luna di miele di Zuleyha e Demir alla confessione di Fikret: le anticipazioni dell'8 novembre

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 8 novembre 2023.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 8 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni di oggi

Zuleyha e Demir si godono la loro seconda luna di miele, vivendo così per la prima volta come una coppia innamorata.

Da Il caso Claps a Le iene, le pagelle degli ascolti: top e flop di ieri. Canale 5 stravince con la Champions, Gentili sul podio, De Girolamo, senza ali

Nel frattempo, Fekeli chiede a Lutfiye di restare per cercare di calmare Fikret e lei accetta.

Fikret confessa a Mujgan di essere innamorato di lei. Lutfiye va al circolo con Fikret e conosce Sermin, Fusun, Sennur e Ilknur.