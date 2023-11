Terra Amara, le anticipazioni del 7 novembre: Demir e Zuleyha pronti a sposarsi di nuovo, questa volta per amore

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 7 novembre 2023.

Le anticipazioni di oggi

Dopo l'aggressione ed il ricovero, Demir e Zuleyha si sono finalmente innamorati.

La donna, infatti, nutre finalmente nei suoi confronti un sentimento autentico e potente. Dopo essersi scusato per il modo in cui l'aveva costretta a sposarlo, il signore della villa le chiederà quindi di nuovo la mano e la porterà in luna di miele. Nel frattempo, durante una visita alle baracche, Gaffur si trova di fronte a una donna vittima di strozzinaggio. Tuttavia, non le offrirà il suo aiuto. Solo grazie all'intervento di Sevda, la donna riceverà i fondi necessari per affrontare la difficile situazione economica.

