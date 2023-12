Terra amara, le anticipazioni del 5 dicembre: dopo la morte di Mujgan, Fikret non riesce a darsi pace

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 5 dicembre.

Le anticipazioni

Dopo essersi stancata di rincorrere amori impossibili, Müjgan decide di partire per Istanbul.

Purtroppo a causa di un incidente aereo, la dottoressa perderà la vita. La sua morte getterà tutti nello sconforto. Fikret, in particolare, si sente in colpa per aver preferito all'amore di lei la vendetta sugli Yaman. Nonostante la corsa all'aeroporto e la proposta di matrimonio, il ragazzo non è riuscito a fermarla, e questo non se lo perdonerà mai.

Il giovane nipote di Fekeli non riuscirà più a darsi pace e si accuserà di aver ferito la donna che lo amava più di se stessa, tanto da essere disposta a lasciare la Turchia per seguire lui in Germania e rifarsi una vita. Nel frattempo Sermin vuole vederci chiaro e cercare qualche documento che attesti la parentela tra Sevda e Umit. La verità salta così a galla: la cantante in realtà si chiama Fatma Odzen e sembra che abbia avuto una figlia, di nome Ayla, meglio conosciuta come Umit. Saniye per intercessione di Uzum perdona Gaffur e lo riammette in casa.