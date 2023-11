Terra amara, le anticipazioni del 24 novembre: per proteggere Fikret dalla furia di Demir, Fekeli decide di denunciarlo

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 24 novembre.

Le anticipazioni

Fekeli parla con Lutfiye della relazione tra Fikret e Umit, esprimendo tutte le sue preoccupazioni per il nipote. Quando viene a sapere che probabilmente l'incidente di Zuleyha è stato causato da qualcuno, pensa subito che il colpevole sia Fikret. Decide così di denuciarlo, in maniera tale da proteggerlo dall'inevitabile furia di Demir. Estraneo all'incidente, Fikret viene però liberato. Furioso per la denuncia di Fekeli, l'uomo gli dirà di non considerarlo più suo zio.