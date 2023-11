Terra amara, anticipazioni del 23 novembre: dopo il terribile incidente, Zuleyha perde il bambino

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 23 novembre.

Fedez: «Perché Morgan è stato cacciato da X Factor? La verità è un'altra. Io non lo volevo dall'inizio»

Le anticipazioni

Dopo aver trovato Zuleyha gravemente ferita dopo un incidente stradale, Umit decide di portarla subito in ospedale, dove viene operata d'urgenza a causa della gravità della sicurazione.

In seguito all'intervento, però, Zuleyha perde il bambino che portava in grembo. Nel frattempo, Sermin sta per fare una scoperta incredibile. In una lettera scritta dall'ex marito, Sabahattin, quest'ultimo si rivolge a Umit, ma con un altro nome: Ayla. Con uno sforzo di memoria, Sermin riesce a ricordarsi che Sevda più volte ha pronunciato questo nome.

Gianni Nazzaro, la moglie Nada Ovcina contro Massimo Ranieri: «​Mi fece cacciare dal teatro». E Balivo interviene