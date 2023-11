Terra amara, le anticipazioni del 22 novembre: un terribile incidente impedirà a Umit di raccontare la verità a Zuleyha

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 22 novembre.

Le anticipazioni

Presa dalla rabbia, Umit decide di raccontare a Zuleyha tutta la verità sul tradimento di Demir.

Lungo la strada, però, vede Zuleyha gravemente ferita a causa di un incidente. Il futuro della ragazza e del suo bambino in grembo è appeso a un filo. Nel frattempo Fikret torna a casa di Fekeli e, dopo essersi confrontati, i due si chiariscono, ponendo così le basi per un nuovo inizio del loro rapporto.

