Terra Amara, le anticipazioni di oggi (23 gennaio): Zuleyha fuggirà con i figli? Betul vuota il sacco

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 23 gennaio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Fikret, consapevole dei rischi imminenti, suggerisce a Zuleyha di fuggire in Germania con i suoi figli per proteggerli ed evitare la prigione. Tuttavia, seguendo il consiglio di Lutfiye, Zuleyha prende una decisione audace e decide di rilasciare la sua deposizione, intraprendendo un percorso che potrebbe cambiare irrimediabilmente il suo destino. La scelta di Zuleyha di rilasciare la sua deposizione la porta ad affrontare le conseguenze dirette.