Terra Amara, le anticipazioni del 9 gennaio: Friket e Cetin sono in Siria per cercare Demir

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni riportate da Mediaset della puntata di oggi, martedì 9 gennaio.

Terra Amara, le anticipazioni del 9 gennaio

Fikret e Cetin sono in Siria e chiedono aiuto a Sahap, amico di Fikret. Nel corso della cerimonia di circoncisione, Gaffur e Rasit si ubriacano e Saniye li punisce. Durante il discorso agli invitati, Zuleyha ringrazia Hakan, che si è presentato a tutti come signor Mehmet, e lo invita a prendere la parola. Come nota Sermin, tra discorsi e ringraziamenti, Demir non viene neanche nominato.