Terra Amara, le anticipazioni dell'8 gennaio: dopo le continue tensioni, Saniye investe Sermin con un furgoncino

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 8 gennaio.

Le anticipazioni

Zuleyha è tornata a sorridere.

Dopo aver ricevuto un pacco da Demir, la donna si è tranquillizzata. Il marito infatti sta bene ed è in procinto di tornare a casa, contrariamente a quanto temeva in un primo momento. Fikret nel frattempo ha notato che il francobollo presente sul pacco ricevuto dalla cognata è stato spedito dalla Siria, motivo per cui decide di partire immediatamente per aiutarlo. Per fortuna Fikret può contare su Cetin, il quale si propone di accompagnarlo per dargli una mano. Arrivati a destinazione, i due si rivolgono subito a Sahap, amico del nipote di Lutfiye e Fekeli, sperando di poter contare anche sul loro sostegno. Nel frattempo Saniye è un fascio di nervi. Non riuscendo più a sopportare la presenza ingombrate di Sermin all'interno della tenuta, quando scopre che sta organizzando lei a cerimonia di circoncisione come se fosse la signora della villa, decide di investirla con il furgoncino. Infine, durante la cerimonia, Gaffur e Rasit si ubriacano, facendo infuriare Saniye.