Terra amara, le anticipazioni dell'8 dicembre: Demir pronto a uccidere Umit. Zuleyha riuscirà a fermarlo?

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 8 dicembre.

Le anticipazioni

Umit non ha intenzione di lasciare in pace Demir. Per questo motivo, lo Yaman, ormai esausto, decide di ucciderla, per poi togliersi la vita. Certo di non ricevere il perdono di Zuleyha, l'uomo vuole infatti puntarsi una pistola alla testa e poi sparare. Dopo essere venuta a conoscenza dei piani del marito, la donna correrà per cercare di fermarlo, impedendogli così di fare un'altra sciocchezza e riportandolo a casa, dove cercheranno di ricostruire tutto da capo. Nonostante la ritrovata tranquillità, un nuovo problema sconvolgerà però la vita di Zuleyha, sotto ricatto insieme a Sevda. Le due donne saranno infatti portate in caserma con l'accusa di omicidio, ma a causa della mancanza di prove contro di loro, i gendarmi saranno costretti a rilasciarle. Nel frattempo, un nuovo arrivo preoccuperà Demir e Zuleyha: si tratta di Betul, la figlia di Sermin, tornata a sorpresa a a Çukurova. Le due prometteranno di unire le forze per prendersi ciò che da tempo desiderano, e non si lasceranno sopraffare da nessuno.

