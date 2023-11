Terra Amara, le anticipazioni del 6 novembre: Fikret rivela un segreto sul proprio passato

Torna oggi in tv un nuovo appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 6 novembre.

Sanremo 2024, Marco Mengoni co-conduttore con Amadeus

Terra Amara, le anticipazioni del 6 novembre

Fikret ha confessato a Fekeli di non essere il figlio di suo fratello Musa. In realtà è il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior. Il ragazzo rivela inoltre di avere in mente un piano di vendetta, il cui bersaglio è Demir, il fratellastro. Fekeli cerca di convincere il ragazzo a lasciarsi il passato alle spalle, ma quest'ultimo è determinato a rovinare la vita a Demir.

Fekeli sa di aver bisogno di qualcuno che lo aiuti a convincerlo a lasciar perdere la vendetta, e si confronta con una donna di nome Lutfiye, lazia di Fikret, nonché sorella di Safiye.

L'uomo vuole sapere se Adnan senior abbia abusato sessualmente di lei, ma Lutfiye gli rivela che Safiye era innamorata di lui. La zia comincia a tentare di far ragionare Fikret.