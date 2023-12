Terra amara, le anticipazioni del 6 dicembre: Zuleyha torna alla tenuta per proteggere lei e Sevda da un pericoloso ricattatore

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 6 dicembre.

Le anticipazioni

Dopo la fuga di Zuleyha, Demir è disperato.

La donna, dopo aver scoperto il tradimento del marito, è infatti scappata, facendo perdere le sue tracce. Per questo motivo Demir decide di assoldare un investigatore privato, ma non farà in tempo a ricevere i primi risultati che la consorte tornerà di nuovo nella tenuta. Sevda infatti, dopo aver ricevuto un biglietto anonimo, decide di contattare Zuleyha, che decide di tornare a villa Yaman per risolvere insieme a Sevda la situazione. Nel biglietto, un misterioso testimone rivelerà di aver visto lei e la Altun uccidere uno dei banditi, che giorni prima avevano assaltato la proprietà. Per questo motivo, la cantante verrà presa dal panico e non sapendo che fare, si metterà in contatto con la sua amica, ormai lontana. Sevda chiederà a Zuleyha di tornare a casa e di trovare una soluzione per fermare il ricattatore. Demir rivedrà così sua moglie, ma non riuscirà a chiarire con lei. Sevda tirerà invece un sospiro di sollievo nel sapere che la sua amica cercherà di proteggere entrambe.