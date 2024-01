Terra Amara, le anticipazioni del 30 gennaio: aumentano i sospetti di ​Saniye su Hakan

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 30 gennaio.

Le anticipazioni

Dopo la chiamata di Huseyin, Lutfiye ha scoperto che ad uccidere Fekeli è stato Abdulkadir.

Per lo choc, la donna ha accusato improvvisamente un malore, accasciandosi a terra. Fortunatamente Zuleyha ed Hakan si accorgono immediatamente delle sue condizioni, e la portano d'urgenza in ospedale. Dopo un breve ricovero, la zia di Fikret viene dimessa, ma nonostante ciò non riesce ancora a superare la notizia sconvolgente di Huseyin. Lutfiye adesso ha la certezza che Fekeli non sia morto a causa di un infarto, bensì che sia stato ucciso, ed adesso sa anche chi è stato. Bisognosa di sfogarsi e confidarsi, e non volendo dare ulteriori pensieri a Zuleyha e Fikret, prende da parte Saniye. Una volta che la signora le ha rivelato che cosa ha scoperto, la moglie di Gaffur le dice che ha il forte sospetto che anche Hakan sia coinvolto in questo omicidio. Dopodiché, Lutfiye va a parlarne anche con Betul, alla chiede un parere legale. La giovane, allarmata, le chiede di stare tranquilla e decide di occuparsene in prima persona.