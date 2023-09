Terra Amara, Gaffur decide di partire per la Germania: ​le anticipazioni del 26 settembre

Va in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca tanto amata dai telespettatori. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, la numero 388.

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 26 settembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa succederà oggi

Gaffur si è reso conto di non poter restare a Cukurova e dopo aver ricevuto la lettera dal centro dell'impiego, decide di partire per la Germania. Behice, infatti, lo ha minacciato, e la donna ha davvero la possibilità di farlo finire dietro le sbarre: sa che è stato lui ad uccidere Hatip. La partenza di Gaffur preoccupa molto Fadik, poiché teme che Sevda voglia sbarazzarsi di lei e di Rasit. Gaffur e Saniye informano Demir, che vive la loro scelta come un affronto alla sua benevolenza.