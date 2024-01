Terra amara, le anticipazioni del 18 gennaio: Azize e Adnan spariscono dalla villa

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 18 gennaio.

Le anticipazioni

Nonostante l'apparente calma, alla villa sta per succedere qualcosa che metterà tutti i presenti in allarme: Azize e il piccolo Adnan, senza avvisare nessuno, si allontanano da casa e salgono su un taxi per dirigersi in città.

Il tutto, per andare a mangiare dei dolci. Quando Gulten e Fadik si accorgono della loro assenza, nella villa scoppia il coos. Le domestiche decidono così di avvisare Fikret, che si affretterà a raggiungerle prendendo in mano la situazione. Mentre organizza una squadra di ricerca, dal nulla riappare però Azize. La nonnina è però da sola, senza Adnan. Poco dopo, però, arriva Betul insieme al bambino, incontrato in città e riportato a casa. Nel frattempo Zuleyha ha deciso di raggiungere Izmir perché desiderosa d'incontrare Hulya, l'ex fidanzata di Demir che tentò il suicidio quando lui la lasciò per Filiz. Gettatasi dal quarto piano per la disperazione, non morì, rimanendo però paraplegica e muta. Hakan, il fratello di Hulya, accompagnerà la giovane in questo suo viaggio, consapevole che, non potendo parlare, Hulya non potrà tradirlo e svelare la sua vera identità.