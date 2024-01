Terra amara, le anticipazioni del 16 gennaio: Luftiye sempre più preoccupata per la partenza di ​Zuleyha

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 16 gennaio.

Le anticipazioni

Betul è riuscita ad allontanare Ercan dall'azienda, ma adesso ha un altro problema da affrontare: ha scoperto, infatti, che Luftiye sospetta che Fekeli non sia morto d'infarto, e ne parla con Abdulkadir.

Quest'ultimo intanto decide di vendere un'auto americana di lusso a Sermin, all'oscuro di tutti. Inizialmente solo Fusun lo sa, ma successivamente anche Luftiye e Saniye vedono Sermin sfrecciare con la sua nuova auto di lusso, e iniziano a insospettirsi. Nel frattempo Zuleyha è partita per Izmir, nota anche come Smirne. La donna vuole infatti parlare con Hulya per capire di più. Hakan, dopo aver consultato un documento importante, deciderà di raggiungerla e accompagnarla. Ciò preoccuperà tantissimo Luftiye, sempre più legata a Zuleyha. Quest'ultima però durante il viaggio decide di chiamarla, tranquillizzandola e dicendole che presto tornerà a casa.