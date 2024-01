Terra amara, le anticipazioni del 15 gennaio: l'azienda Yaman è in grande pericolo

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 15 gennaio.

Eleonora Pedron: «Il mio rapporto con Max Biaggi? Per i figli bisogna continuare a rispettarsi»

Le anticipazioni di oggi

Da quando ha ricevuto la notizia della morte di Fekeli, Lutfiye è molto affranta e non fa che piangere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante il dottor Aykut le abbia confermato che l'uomo sia stato stroncato da un infarto, Lutfiye non riesce proprio a crederci. La donna ha infatti il forte sospetto che Fekeli non sia morto per cause naturali, ma che qualcuno lo abbia ucciso. Ma chi potrebbe essere stato? Nel mentre, Lutfiye dona ai braccianti alcuni degli indumenti di Fikeli, così che possano sempre ricordarlo ogni volta che l'indosseranno. Abdulkadir ed Hakan sono coscienti che sia giunto il momento di fare la loro prossima mossa. Ora, infatti, Zuleyha si è allontanata, motivo per cui devono approfittare della sua assenza per tentare di sferrare l'ennesimo colpo all'azienda Yaman. Mentre la signora è impegnata a scoprie quale sia la vera storia di Demir e Hulya, l'imprenditore ed il proprio braccio destro stanno cercando il modo di farla finire in grossi guai. Ma mentre il Gusumoglu cerca nei fascicoli presenti nell'ufficio convinto di non essere visto, qualcuno lo scoprirà.