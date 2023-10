Terra Amara, dall'eredità ritrovata alla scoperta di Zuleyha: le anticipazioni di oggi, venerdì 13 ottobre

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi, vecchi e inediti misteri che continuano ad affiorare. Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 13 ottobre.

Le anticipazioni di oggi

I soldi dell'eredità di Yilmaz vengono ritrovati nel terreno lasciato da Zuleyha all’Istituto statale per la protezione dell’infanzia. Nonostante Bahice e Mujgan reclamino la proprietà dei soldi ritrovati, l'unica persona autorizzata a farlo è Zuleyha. Tuttavia, pur avendo inizialmente intenzione di farlo per Kerem Alì, desiste a causa di Behice e della sua avidità. Nel frattempo Zuleyha scopre che Mujgan ha cacciato di casa Cetin e Gulten per farci abitare sua zia Behice. Intanto Mujgan si rivolge a Fekeli, che sostiene di non poter recuperare i soldi di Yilmaz.

