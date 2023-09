Terra Amara, anticipazioni del 12 settembre: Mujgan chiede aiuto a Zuleyha per rapire Karem Ali

Torna alle 14.10 su canale 5, oggi martedì 12 settembre 2023, un'avvincente puntata di Terra Amara. Vediamo dunque cosa dicono le anticipazioni. Mujgan è in preda alla disperazione perché Yilmaz l'ha separata da Kerem Ali. Quei pochi minuti in cui ha visto il piccolo non le sono bastati. Sempre più confusa chiede aiuto alla sua peggior rivale Zuleyha; quest’ultima, essendoci già passata, non se la sente di voltarle le spalle. Così, l'ex sarta raggiunge il ranch, dove chiede a Nazire di affidarle il secondogenito di Yilmaz affinché possa farlo giocare con il fratello, Adnan; l'Altun aggiunge anche che l'imprenditore è d'accordo. La domestica, allora, acconsente. La donna, però, ha altre intenzioni. Zuleyha porta Kerem Ali dalla sua mamma.

Grande Fratello, le pagelle della prima serata: Signorini anche meno (4), Buonamici ridatele il Tg5 (5), Giselda urlatrice (6), Massimiliano Varrese? Scongelatelo (5)

Terra Amara, anticipazioni del 12 settembre

Ma gli equivoci non finiscono.