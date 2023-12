Terra amara, le anticipazioni del 12 dicembre: Fikret decide di aiutare Umit a scappare

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 12 dicembre.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 12 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni

Dopo la morte di Mujgan, Fikret non riesce a darsi pace, divorato dai sensi di colpa.

Anche Fekeli è devastato, e per questo motivo decide di fare domanda di adozione per Kerem Alì, ma qualcosa potrebbe rovinare i suoi piani. Infatti, la madre e il fratello di Mujgan potrebbero rivendicare i loro diritti sul bambino, togliendo così a Fekeli anche quest'ultima gioia.

Andrea Arru a Le Iene, chi è il giovanissimo attore? Età, vita privata, i genitori, dove lo abbiamo già visto e Instagram

Nel frattempo Umit è spaventata perché crede che Demir voglia ucciderla, e cerca l’aiuto di Fikret al quale confessa di essere incinta. L’uomo si offre di aiutarla a scappare, ma viene richiamato alla proprietà di Fekeli per un problema grave.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Canale 5 batte Rai1. Signorini gongola, Boni perde appeal, bizzarro testa a testa tra Ale&Franz e Augias