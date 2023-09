Terra Amara, le anticipazioni di oggi (giovedì 7 settembre): Mujgan è incinta, Behice accusa ​Zuleyha dell'aggressione

La nuova puntata di Terra Amara sarà oggi in tv alle 14.10 su Canale 5, ma sarà possibile accedere agli episodi passati della saga e ad altri contenuti speciali collegandosi alla piattaforma di Mediaset Infinity. Scopriamo insieme le anticipazioni e le evoluzioni previste per l'episodio di giovedì 7 settembre.

Terra Amara, le anticipazioni dal 4 al 10 settembre: Mujgan è incinta? Chi è il padre del bambino? Gli spoiler

Cosa succederà

Mujgan aspetta un bambino e ad accorgersene non saranno solo gli spettatori: anche Zuleyha verrà presto a saperlo, e la notizia non sarà accolta con serenità. La giovane si precipita infatti da Yilmaz, i due discutono e lei rompe la relazione. Il problema principale di Zuleyha è il dubbio su chi sia il vero padre del bambino di Mujgan, ma si sbaglia: la rivale infatti non è incinta di Yilmaz, bensì di un altro uomo.

Behice, pressata dall’opinione pubblica in seguito all’aggressione che tutti pensano abbia subito, rilascia alcune dichiarazioni in cui accusa Zuleyha di aver orchestrato l’agguato contro di lei. Per dare una buona immagina di sé, però, afferma pubblicamente di perdonarla. A non lasciarsi ingannare dalle dichiarazioni di Behice è Sermin, che non si fida e nutre profond sospetti sulla donna.