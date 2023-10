Terra Amara, le anticipazioni del 23 ottobre: dai ringraziamenti agli inganni, la mossa di Demir contro ​Zuleyha

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 23 ottobre.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 23 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni di oggi

Mujgan è ancora sconvolta dal fatto che sua zia Behice abbia ucciso la signora Hunkar, e che dopo si sia suicidata. Fikret e Fekeli provano a consolarla e il primo decide anche di accompagnarla ad Istanbul, dove si terrà il funerale della zia.

Nel frattempo, Demir organizza una conferenza stampa per ringraziare pubblicamente Zuleyha per aver scoperto l’assassina di Hunkar. Dopodiché, inaspettatamente riceve un regalo da parte di Umit, ma, con la complicità della segretaria, fa credere a Zuleyha che a mandarglielo sia stato il signor Gazanfer.

Alessandro Basciano e il video di Dillingernews che lo scagiona: era tutta una messinscena?