Terra amara, anticipazioni della puntata dell'11 agosto: spoiler e colpi di scena

Novità, spoiler e colpi di scena nella prossima puntata di «Terra amara». La soap turca in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity dalla domenica al venerdì. La serie, in onda la domenica 14:30 alle 15:30 e dal lunedì al venerdì tra le 14:10 e le 14:45, continua a fare compagnia ai fedelissimi telespettatori anche per tutto il periodo estivo.

Terra amara

La soap ambientata negli anni '70 cha ha come protagonista Zuleyha e la famiglia Yaman, proprietari di una tenuta, anche questa settimana regalerà grandi colpi di scena. Sarà un agosto caldissimo a Cuckurova e non a causa delle alte temperature. In attesa delo sbarco in prima serata, che con ogni probabilità avverrà di domenica sera a partire da settembre, i telespettatori di Terra Amara assisteranno a un bel po’ di colpi di scena nelle puntate pomeridiane.

Cosa succede nella puntata dell'11 agosto 2023

Momenti di forte apprensione in vista per la famiglia Yaman, e non solo. La morte violenta di Hunkar, infatti, lascerà una serie di ferite che difficilmente potranno rimarginarsi e cambieranno di molto il destino di diversi protagonisti di Terra Amara.

Il tutto inizierà già dalla puntata in onda venerdì 11 agosto 2023.

Cosa ci attende? Fikret arriverà in ospedale dove riceverà una promessa da Mujgan mentre Gaffur avrà paura di essere arrestato per l'assassinio di Hatip. Demir sarà preoccupato per la madre e la cercherà ovunque, anche al circolo, dove lo attenderà una discussione poco piacevole. Yaman leggerà, poi, la lettera della madre e penserà di aver capito dove cercarla.

La scomparsa di Hunkar

Fikret e Cetin arriveranno al pronto soccorso con uno dei dipendenti del cotonificio che si ferirà durante il lavoro. Ad accoglierli ci sarà Mujgan che prenderà in carico il paziente e prometterà di fare del suo meglio affinché tutto finisca bene. Demir, nel frattempo, sarà molto preoccupato per l'assenza prolungata della madre.

Andrà al circolo dove saprà che Hunkar avrebbe dovuto recarsi. Lì troverà Behice e le sentirà dire che, data la non paternità di Adnan, per Yaman Leyla è più importante del bambino. L'uomo di infurierà e saprà come mettere a tacere la Hekimoglu. Chiederà, quindi, se qualcuna ha visto Hunkar ma le risposte saranno tutte negative.

A questo punto solo un flashback di Behice, che ripercorrerà l'omicidio della rivale, ci ricorderà il dolore degli occhi della Yaman e ci mostrerà il tentativo di depistaggio della sua assassina quando deciderà di privare il cadavere dai gioielli per simulare una rapina andata male.

La lettera

Sempre più preoccupato che le sia accaduto qualcosa, Demir lascerà il circolo e si recherà alla holding Yaman, sperando di trovare lì la madre. Così non sarà: nessuno l'avrà vista. A questo punto, l'ansia crescerà a dismisura. Demir ne sarà certo: a Hunkar è successo qualcosa di terribile.

Gaffur, nel frattempo, avrà timore di essere arrestato dai gendarmi per l'uccisione di Hatip. Per questo si rifugerà alle baracche dove, però, Saniye lo troverà convincendolo a tornare alla villa. Sarà lungo il percorso che Taskin verrà fermato dalle guardie che, però, gli chiederanno semplicemente se ha visto passare da quelle parti un uomo appena evaso. Ecco che Gaffur tirerà un sospiro di sollievo: non stanno cercando lui.

Hünkar Yaman, un personaggio eterno👑

A distanza di anni, nessun fan di #TerraAmara l’ha ancora superata e lo stesso sarà per noi fan italiane.

Vahide IMMENSA!!! Hünkar non poteva essere interpretata da attrice migliore🙌🏽



Grazie Hünkar ❤️

Grazie Vahide👏🏽❤️ pic.twitter.com/ooBSBBS5gd — TuttePazzePerVahide🔥🥵 (@vahidep_italy) August 9, 2023

Demir troverà una lettera, seppur incompleta, che la madre stava scrivendo proprio a lui. Dalle parole che vi leggerà capirà delle intenzioni di Hunkar di sposare Fekeli molto presto. Per questo sarà certo di poterla trovare da lui: andrà dritto al cotonificio dove sarà convinto che Alì Rahmet tenga nascosta la madre. Come reagirà quando scoprirà la verità?