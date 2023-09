Terra Amara, le anticipazioni del 4 settembre: Yilmaz decide di affidare suo figlio a Mujgan per ottenere il divorzio

Nuova avvincente puntata di Terra Amara, oggi lunedì 4 settembre. Nell'episodio che andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14.10 si scioglieranno molti nodi come scopriamo dalle anticipazioni. Dopo che Yilmaz ha visto con quale ferocia Mujgan si è scagliata contro di lui e contro Fekeli in ospedale, ha capito subito che il medico è fuori controllo. Dopo aver parlato con Nazire, l'Akkaya è ancora più in allarme.

Terra Amara, le anticipazioni dal 4 al 10 settembre: Mujgan è incinta? Chi è il padre del bambino? Gli spoiler

Terra Amara, le anticipazioni del 4 settembre

La domestica informa l'ex meccanico di aver visto Mujgan uscire di casa con Kerem Ali, il loro bambino, e alcuni bagagli e che Fikret era lì ad aspettare Mujgan e le ha dato un passaggio.

Yilmaz teme così che Mujgan voglia fuggire di nuovo con il loro figlio, con la possibile complicità di Fikret, il misterioso nipote di Fekeli.

Cosa accade

Dopo essersi scusato e aver parlato a cuore aperto con Fikret, Yilmaz incontra segretamente Zuleyha e le confida la sua decisione di concedere l'affidamento di Kerem Ali a Mujgan, sperando così di convincerla a procedere con il divorzio.