Terra amara, dalla scomparsa di Demir al ricovero di Uzum: le anticipazioni del 22 dicembre

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 22 dicembre.

Le anticipazioni

Dopo l'assalto alla villa da parte di un gruppo di uomi armati, l'Altun è in preda al panico.

La donna non ha idea di dove sia il marito, e teme il peggio. Secondo Zuleyha, infatti, Demir è stato rapito dai malviventi, e ha paura che possano avergli fatto del male. Oltre a lei, anche Saniye e Gaffur sono distrutti dal dolore. Durante l'assalto, a causa di una sparatoria è rimasta ferita la piccola Uzum, colpita da un proiettile e ora ricoverata in ospedale in coma. Moglie e marito hanno paura che Uzum non riaprirà mai gli occhi. Nel frattempo, Umit porta avanti il diabolico piano per distruggere l'ex amante. La dottoressa sta infatti convincendo il procuratore che sia stato proprio Demir ad organizzare l'attacco, così da cercare un diversivo per eludere la giustizia.

