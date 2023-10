Terra Amara, tra confessioni e rivelazioni choc, tutta la verità sull'omicidio di Hatip: le anticipazioni del 20 ottobre

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 20 ottobre.

Le anticipazioni

Messo alle strette, Gaffur confessa a Saniye di aver ucciso Hatip, dopo aver cercato inutilmente di ricattarlo. Sconvolta dalla notizia, Saniye non riesce a nascondere la sua preoccupazione, che viene infatti notata da Gulten, Sevda e Zuleyha.

Dopo essersi confrontati, Gaffur e Saniye decidono di raccontare tutto a Demir, nonostante questa mossa potrebbe comportare l’arresto di Gaffur. Nel frattempo, per colpa di Rasit, in città si sparge la voce dell’aggressione di Demir nei confronti di Behice.

