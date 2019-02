«Prendi una barca, trattala male, dille che non può attraccare»: Luca e Paolo cantano parodia di Teorema Video

Ultimo aggiornamento: 19:24

Luca e Paolo a Quelli che il calcio su Rai 2 hanno cantato oggi domenica 24 febbraio una versione parodia di Teorema, la canzone di Marco erradini del 1981, ispirato a Matteo Salvini e alla sua linea dura contro i migranti.Ecco il testo rimaneggiato di Teorema cantanto da Luca e PaoloPrendi una barca, trattala male, dille che non può attraccareE se s’immischia un magistrato rispondi “Ho difeso lo Stato”Taglia i fondi per l’integrazione, qua la pacchia è finita, si sa!Tanto in Libia son brave persone, se han da ridire spediamoli làE tanta gente sai ti voterà, la linea dura vedrai pagherà,grazie a Rousseau avrai l’immunità, la coalizione è più forte, si sa!Sai mi hai convinto io sono d’accordo, al popolo serve un nemicoSe c’è la crisi puntiamo il dito sull’ospite poco graditoChiudi gli occhi su abusi e evasione, dammi retta lascia tutto com’èDài la colpa all’immigrazione, vedrai che la gente è tutta con te