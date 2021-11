Teo Teocoli a Zelig, standing ovation per il ritorno dopo la malattia

Teo Teocoli torna a essere Felice Caccamo a Zelig. Il programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è tornato ieri sera su Canale 5 a cinque anni dalla chiusura. Teocoli è stato tra gli ospiti della serata ed è tornato a interpretare uno dei suoi personaggi più conosciuti. Era stato lui stesso ad annunciarlo tempo fa in un'intervista a L'Adige, rassicurando i fan dopo un problema di salute che l'estate scorsa lo aveva costretto a interrompere il tour.

La malattia misteriosa

All'epoca il comico non diede dettagli sulla sua malattia, ma parlò solo di «un intoppo arrivato dopo 20 anni, interrompendo una sequenza». Poi, il ritorno in tv a Che tempo che fa e a Domenica in. «Ciao a tutti, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata - aveva detto Teocoli su Facebook - Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza. Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque. Ciao». Ieri poi il grande ritorno sul palco di Zelig con tanto di standing ovation.