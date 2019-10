Temptation Island Vip, l'amore vince (anche negli ascolti). Dalla fuga di Ciro all'addio di Pago: i momenti imperdibili

L'amore vince. Anche negli ascolti. Temptation Island Vip, il fortunato programma di Canale 5 fa il record. Ieri sera l'ultima puntata è stata vista da 3.363.000 telespettatori (share del 19,37%), superata solo dall'imbattibile Montalbano. Alessia Marcuzzi, quest'anno al suo debutto come conduttrice, è perfetta nel ruolo di amica-consigliera: si commuove, partecipa, dispensa saggezza come se ci fosse lei attorno a quel falò a vivere drammi e solitudini. E fa sentire il suo pubblico a casa.

Temptation Island Vip, Pago e Serena si sono lasciati: «Non si può amare per due»

Temptation island vip, Nathalie Caldonazzo lascia il fidanzato Andrea: «E' finita per sempre»

Temptation Island Vip è un programma vincente, perché parla alla gente e parla della gente. Affronta i problemi comuni che vivono tutte le coppie: gelosie, insicurezze, abitudini. E così in quella corsa di Ciro Petrone, diventata ormai un must dei social, c'è tutto l'impeto degli innamorati. In quel «tornamo a Ponte di Nona» del mitico Faina la paura di perdere tutto. Nel buffetto di Nathalie Caldonazzo al fidanzato Andrea la forza delle donne che si ribellano a uomini padroni, nell'amore lacerato di Pago e Serena Enardu il dolore di chi non ha il coraggio di dirsi addio. Ci sono le lacrime di Anna Pettinelli che in quell'amore più giovane di lei deve combattere contro insicurezze e pregiudizi.

Certo, ci sono coppie forse più interessate alla popolarità che a risolvere crisi sentimentali. La fidanzata di, figlio di Pippo Franco, che dopo 5 minuti al villaggio si invaghisce del primo single biondo che incontra ammettendo con una sincerità spiazzante «a me i pelati neanche mi piacciono» (eppure lui se la riprende). O la coppia formata dae la giunonica fidanzata Delia che in alcuni momenti sembrava stessero recitando una puntata della telenovela "Il segreto". Ma l'amore (forse) è anche questo.

Temptation island vip, Alex Belli scappa dal falò per raggiungere la fidanzata: «Me la porto via»

Il reality più romantico della tv di realtà ha parlato. Mai troppo trash, mai troppo volgare. Ha saputo mischiare momenti comici con piccoli drammi sentimentali. E ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che le persone hanno ancora tanta voglia di sognare.

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA