Temptation Island Vip, Pago lascia il programma in anticipo per il tradimento di Serena Enardu

Non è ancora iniziata ufficialmente la seconda stagione eppure, dopo la fuga di Ciro Petrone, continuano i drammi a Temptation Island Vip. L'ultima anticipazione già trapelata riguarda Pago e Serena Enardu, e a darla è stata proprio lo stesso cantante attraverso il suo profilo Instagram. In realtà Pago nelle stories che ha pubblicato sul social non dice esplicitamente di aver abbandonato l'isola, ma lo si vede guidare in auto ascoltando La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, scrivendo sulla storia «Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?».

Secondo le indiscrezioni il motivo potrebbe essere un possibile avvicinamento della sua fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne, al single Alessandro, che avrebbe portato nei primi giorni di riprese a un falò d'incontro con il cantante infuriato. Ancora non ci è dato saperlo, ma il messaggio sibillino di Pago non sembra lasciare adito a dubbi.

