Ilary Blasi condurrà Temptation Island vip: l'indiscrezione di Chi

Ilary Blasi condurrà Temptation Island vip. La conduttrice, moglie di Francesco Totti, dovrebbe prendere il posto di Simona Ventura. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 8 maggio. La presentatrice romana avrebbe battuto la concorrenza rappresentata da Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Filippo Bisciglia. Dunque l’accordo sarebbe quasi raggiunto, mancano giusto gli ultimi dettagli. Certo, un colpo di scena finale non è da escludere ma sembra alquanto improbabile. La Blasi ha infatti voglia di nuove esperienze televisive e per questo avrebbe deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, che ha guidato con successo per ben tre edizioni. Oltre a Temptation Island Vip, la Blasi è in lizza anche per condurre la nuova edizione di Giochi senza Frontiere, che torna su Canale 5 dopo venti anni.

