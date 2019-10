Temptation Island Vip, Gabriele Pippo e Silvia Turani: «Sconvolti ma più maturi. Siamo rinati, dobbiamo partire da qui»

LEGGI ANCHE

, figlio di Pippo Franco e la fidanzatahanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island vip e nonostante la vicinanza di lei al single Valerio, sono usciti insieme dal programma dopo il falò di confronto finale.Per Gabriele la partecipazione al reality è stata un’esperienza che l’ha cambiato (“Ne esco sconvolto, più maturo, diverso. E’ come se fossimo rinati e da qui dobbiamo ripartire”), mentre Silvia ne è uscita più forte: “più forte di prima, consapevole di chi sono e di chi ho al mio fianco - ha spiegato al "Magazine di Uomini e donne - Sono riuscita a vedere dentro di me cose che nella quotidianità non avevo mai visto e di sicuro tutto questo non farà altro che rafforzare il mio rapporto con Gabriele, il quale ha visto chi sono veramente e mi apprezza come persona”.Silvia spiega anche il suo percorso col single Valerio: “Fisicamente all’inizio, sono sincera, provavo attrazione per lui e interesse nel conoscerlo, ma con il passare dei giorni mi mancava da matti Gabriele, così ho capito che nel mio cuore e nella mia testa poteva esserci solo lui. Ero debole quando sono entrata lì dentro, abbiamo litigato anche durante lo sbarco, in aeroporto, stavo rischiando anche di perdere il volo. Tutto questo ha facilitato il mio legame con Valerio. Non ho avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti di Gabriele e me ne scuso. Questa è stata un'ennesima prova d'amore per me, volevo capire e sono stata vera. Siamo tutti umani e sbagliamo, lo sbaglio più grande che stavo facendo era perdere la persona che amo”.