Temptation Island Vip, il fidanzato di Nathaly Caldonazzo in un'area senza telecamere con la single Zoe

Guai in vista per Andrea Ippolito nella prossima puntata di Temptation Island Vip. In un'anticipazione video pubblicata su Instagram, si vede infatti il fidanzato di Nathaly Caldonazzo entrare insieme alla single Zoe nella casa delle ragazze, un'area dove non ci sono telecamere. «Non c'è nessuno sopra» avverte la ragazza, ma Andrea prova a dissimulare esclamando: «L'amica tua non c'è?». Poco prima di entrare nell'area riservata alle tentatrici, inoltre, si sente la voce di Zoe sussurrare: «Che vuoi fare Andrè?».

La palla passa ora a Nathaly Caldonazzo, che nella prossima puntata vedrà queste immagini e deciderà come valutare il comportamento del suo ragazzo. Già nella prima puntata la 50enne non ha nascosto il proprio disappunto per il comportamento di Andrea, ma questa scena potrebbe rappresentare la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. E, eventualmente, portare la Caldonazzo a chiedere il temuto falò di confronto anticipato.