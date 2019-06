Temptation Island, ecco le 6 coppie partecipanti: ci sono due ex Uomini e Donne

Temptation Island, si parte. Tutto pronto per l'inizio del reality show estivo di Canale 5, che sui social ha rivelato l'identità dei 12 concorrenti che parteciperanno in questa edizione. Si tratta di sei coppie, che metteranno alla prova il loro amore trascorrendo alcune settimane in uno splendido resort in Sardegna circondati da tentatori e tentatrici. Ci sono due volti noti: si tratta di David Scarantino e Cristina Incorvaia, che si sono conosciuti e innamorati grazie a Uomini e Donne, ma che serbano ancora dei dubbi riguardo la solidità della loro relazione.

I nomi degli altri concorrenti sono Ilaria e Massimo, Jessica e Andrea, Katia e Vittori, Nicola e Sabrina, Arcangelo e Nunzia. Attraverso dei brevi video di presentazione, ciascuna coppia ha raccontato le proprie peculiarità e aspettative sull'esperienza nel reality. Temptation Island sarà condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia, che - sempre attraverso i social - ha annunciato l'arrivo della nuova edizione del reality, senza però svelare la data esatta della messa in onda.



