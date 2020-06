Temptation Island torna su Mediaset con Filippo Bisciglia, in onda dal 7 luglio

Temptation Island questa estate ci sarà: ecco quando andrà in onda. Filippo Bisciglia è pronto a tornare su canale 5 con uno dei reality più amati dal pubblico. Mediaset ha da poco comunicato il palinsesto estivo e confermato che il docu reality di Maria de Filippi arriverà il prossimo mese.

Con la pubblicazione del palinsesto estivo di Mediaset (5 Luglio – 5 Settembre 2020), è arrivata la conferma: Temptation Island ci sarà e andrà in onda a partire da martedì 7 luglio. Non ci sono al momento aggiornamenti sulla modalità di svolgimento che dovrà rispettare il distanziamento sociale e tutte le misure necessarie previste, quello che è certo è che alla guida ci sarà come sempre Filippo Bisciglia. Nessuna news, invece, per quanto riguarda la versione Vip.

