Temptation Island, ultime news su Antonella Elia e Pietro Delle Piane: la verità di Lorenzo Amoruso sul bacio

A Temptation Island Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono detti addio, anche se lui sta cercando di riconquistarla. Motivo della crisi il bacio di Pietro alla tentatrice Beatrice, anche se la scena non si è realmente mai vista dato che i due erano in un punto in cui le telecamere erano cieche. A spiegare l’accaduto però arriva un “colle” di Pietro, il concorrente Lorenzo Amoruso.

Lorenzo parla di “presunto bacio” (“Pensare di non essere ripresi no, c’erano talmente tante telecamere che è impossibile pensare di farla franca. Non ero presente quella sera, non so nemmeno se c’è stato un bacio. Bisogna parlare di presunto bacio”), anche se è stato lo stesso Pietro a confessare: “La telecamera non ha funzionato – ha spiegato a “Fanpage” - non mi chiedere perché, ma c’era l’audio. Quando Pietro mi ha detto di averla baciata, gli ho risposto: “Che caz** hai fatto?!”. Ma vedevo che lo raccontava come qualcosa a cui lui stesso non credeva più di tanto. (…) Mi sembrava quasi fosse inebriato. Avevamo anche un po’ bevuto quella sera.

Niente di che, ci mancherebbe altro. Non credevo che la telecamere non lo avessero visto e lui mi ha chiesto di andare a vedere questo posto, questa zona buia. Ha avuto fortuna perché la telecamera non ha ripreso. Ma ci sono i microfoni, infatti cercavo di dirgli di stare zitto e non parlarne perché sarebbe stato peggio. È stata una situazione surreale”.



Pietro ha prima ammesso, poi negato: “Questa è una domanda da un milione di dollari. Pietro mi ha detto di averla baciata ma nessuno di noi ha le prove del bacio. Non so se ci ha marciato sopra, magari per far ingelosire Antonella. Cos’è accaduto possono saperlo lui, Beatrice e forse Ilaria. Una cosa è certa: lui era molto arrabbiato. Adesso sa di avere sbagliato e sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con Antonella”.

