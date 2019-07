Temptation Island, Jessica e Andrea stanno ingannando il pubblico? ««Disposti a tutto per la fama»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nell'occhio del ciclone. I due concorrenti disono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei social, accusati di aver messo in scena la loro crisi solo per riscuotere maggior successo all'interno del programma. Il sito Dagospia, da sempre molto attento su questioni del genere, si è sbilanciato e ha detto la sua: «Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare un po’ di soldi. Lei si struscia con un tentatore, lui piange, non solo: i due sarebbero già stati avvistati fuori dal programma mano nella mano. Si amano tantissimo, ma per la fama sono disposti a tutto, ha svelato una persona che afferma di conoscerli».Il popolo dei social si spacca fra chi crede nella spontaneità della coppia e chi invece sospetta di loro, affidandosi anche alle varie segnalazioni in giro per il web. Una di queste è quella dell'influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha tuonato: «Questa coppia ha scambiato Temptation Island per una fonte di pubblicità. Lui per il suo negozio di parrucchieri e lei per farsi comprare le borse firmate. Questo è davvero molto grave, questo ragazzo scatena pena nelle persone perché piange, ma in realtà sta facendo una farsa». Per capirne di più non ci resta che aspettare la prossima puntata di Temptation Island in cui, stando alle anticipazioni, ci sarà il tanto atteso falò di confronto fra Jessica e Andrea.