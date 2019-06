Temptation Island 2019, Jessica e Andrea dovevano sposarsi, finisce malissimo: «Mi fai schifo»

Jessica e Andrea sono la prima coppia a scoppiare in questa sesta edizione di Temptation Island 2019. Come avevano anticipato sia Maria De Filippi che Filippo Bisciglia nell'intervista rilasciata a Leggo.it, la coppia che doveva sposarsi il 9 giugno, è entrata in crisi a quattro ore dall'ingresso nel villaggio dei tentatori. Finisce malissimo: «Mi fai schifo».

E' Jessica che ha scritto a Temptation Island 2019 perchè voleva capire se Andrea era l'uomo della sua vita. «E' brutto da dire - racconta la consulente ai tentatori - ma lui non mi prende più mentalmente. Dopo che abbiamo deciso di sposarci, le discussioni, le mancanze , mi sono posta la domanda: Sono sicura di voler sopportare questa cose per sempre?» Ad ascoltare questa confessione nell pinnettu c'è il fidanzato Andrea: « Non si preoccupa mai di sapere come sto. Io ho 25 anni, lavoravo, gli preparavo da mangiare, e io non sono così, non voglio essere quella che sta a casa ad aspettare. Ha questi difetti ma è un ragazzo d'oro».

«Sta parlando con uno che non ha mai visto - dice Andrea - ma non si fa così. Lo conosci da quattro ore». Andrea è molto scosso per la facilità con cui Jessica si è confidata rivelando dettagli intimi.

Ma per Andrea non c'è pace, deve tornare ancora una volta nel pinnettu, c'è un altro video. Jessica è nella casa dei single senza le telecamere, riesce solo dopo tanto tempo e continua a lamentarsi, parla con il tentatore Alessandro con cui dice di voler scappare e andare via.

«Andrea è senza parole, i fidanzati cercano di dargli conforto. Se lei è venuta qua per trovarsi la fiamma, per me può andare a f***lo, ma qua non si parla più di risolvere problemi. Se va così devo arrivare a una conclusione. Una cattiveria dietro l'altra». Poi scoppia in lacrime.

Durante il falò Andrea si sfoga con Filippo: «Io al mio fianco voglio una persona che mi ama, basterebbe una briciola per farmi felice. Mi sono sempre sentito quello sbagliato, ma vedere lei che non apprezza quello che ha mi fa stare malissimo». Andrea non vuole più vedere altri video: «Ha dimenticato due anni e nove mesi così, mi fa schifo vedere tutto questo. E' una bambina immatura. Ha detto non sposarmi è la cosa migliore che potessi fare, le parole hanno un peso. Sono deluso, lei sente le farfalle nello stamaco quando sta con lui. Mi fa schifo, si deve vergognare». Andrea è disperato piange lacrime amare. Chiede il falò di confronto immediato: «Si è dimenticata di me, voglio guardarla negli occhi e capire, si arriva a un punto che ... basta!​ Non penso di meritare questo». Jessica non accetta il falò di confronto: «Io la amo davvero, spero solo che si risvegli, che capisca, altro non posso fare. La persona che ama ce l'ha». Jessica cerca conforto tra le braccia del tentatore. Per ora restano nel villaggio.

