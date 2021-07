Temptation Island, Jessica provoca Alessandro: lui perde la testa, tira calci e la molla: «Ho una dignità»

Martedì 27 Luglio 2021, 06:39

Temptation Island 2021, serata ad alta tensione su Canale 5: Jessica provoca Alessandro, lui perde la testa, spacca tutto e la molla: «Ho una dignità». La notte di baci e coccole con il single Davide, mostrata durante la quinta puntata, fa infuriare il giovane milanese che chiede il falò di confronto anticipato.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Stasera in tv, Temptation Island: baci, coccole e lacrime. Le... TV Temptation Island 2021, Vincenza Botti e il “gioco... TELEVISIONE Temptation Island: ecco perché il programma che mostra... TELEVISIONE Temptation Island, Floriana lascia Federico: «Fai schifo,... IL CASO Temptation Island, è bufera: Stefano, Tommaso e... SPOILER Temptation Island, anticipazioni terza puntata: i video... PERSONE Temptation Island, Tommaso e Valentina sono tornati insieme? La...

Temptation Island 2021, Vincenza Botti e il “gioco segreto” con Federico Rasa: «L’abbiamo fatto durante gli ultimi giorni»

Durante la quinta puntata di Temptation Island 201 andata in onda lunedì sera, Jessica ha passato la notte con il single Davide tra baci, coccole e microfoni nascosti per non farsi asoltare. Immagini che mandano su tutte le furie Alessandro che prima spacca un vaso all'interno del pinnettu con un calcio poi rischiede il falò di confronto anticipato. L'imprenditore parte subito all'attacco: «E' un anno e mezzo che non abbiamo attività sessuale. Io mi curo sono bello come il sole, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre», ma Jessica non ci sta: «Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l'ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta».

Temptation Island: ecco perché il programma che mostra l'infedeltà ha così tanto successo

I due rivedono i video di lei con il single Davide, ci sono spezzoni senza immagini ma l'audio dei baci è chiaro, Alessandro è furioso e inizia a rimproverarle di non andare dal parrucchiere. Interviene Filippo «Almeno per rispetto all'amore che c'è stato non è il caso di rinfacciarsi queste cose». «Lei vuole la luna io gliela compro - prosegue Alessandro - tutto questo è stata colpa tua, posso solo ringraziare la persona che c'è di là se ho capito tutto. Io ho una dignità».

Temptation Island, Floriana lascia Federico: «Fai schifo, sei ridicolo». Lui scoppia a piangere

Il confronto è acceso, si parlano l'uno sull'altro, senza ascoltarsi pieni di rabbia e risentimenti, anche se Alessando ammette di amarla ancora non vuole più stare con lei. Entrambi escono dal progamma convinti nel dirsi addio. Alessandro però chiede di vedere la tentatrice Carlotta. Anche Jessica va ad abbracciare il single Davide.