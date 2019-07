Temptation Island, la verità di Federica Lepanto su Massimo e Ilaria: «Ecco la frase che mi ha fatto allontanare»

A Temptation Island, Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, ha iniziato il percorso attirando l'attenzione di Massimo Colantoni e scatenando la gelosia della sua fidanzata Ilaria Teolis. Chi ha guardato la seconda puntata del format prodotto da Maria De Filippi, però, sa che il giovane l'ha allontanata poco dopo dirigendo il suo interesse verso la single Elena.

La Lepanto ha deciso di spiegare come sono andate le cose al Magazine di "Uomini e Donne": «Probabilmente da parte di Massimo c’era una semplice attrazione fisica. Io in lui ho trovato una persona con cui sorridere. Durante un’esterna, Massimo mi aveva detto che senza di me il suo percorso a Temptation Island non sarebbe stato lo stesso perché tiravo fuori il meglio di lui».

E poi racconta il motivo dell'allontanamento: «Nel villaggio gli ho sentito pronunciare una frase che mi ha fatto allontanare, perché il suo tono non mi piaceva. Sembrava mi stesse trattando come una donna di poco conto e glielo feci notare. Da lì, c’è stato un cambiamento repentino». È ormai noto ai fan della trasmissione che Massimo ha espresso più volte il desiderio di vivere l'esperienza in maniera leggera e spensierata. La relazione e la convivenza con Ilaria sono diventate per lui soffocanti. La presa di posizione della Lepanto potrebbe essere stata dunque letta troppo pesante.

E intanto anche Ilaria si fa 'tentare' da un single vendicandosi. Il flirt con Javier ha mandato Massimo in escandescenza, ma nessuno dei due fidanzati ha intenzione di chiedere il falò di confronto e di interrompere l'esperienza prima del previsto. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 18:45

