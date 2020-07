​Temptation Island, Annamaria e il falò anticipato con Filippo: «Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane»

Temptation Island, Annamaria chiede il falò anticipato: «Mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane». Annamaria ha raggiunto il limite, dopo oltre 50 minuti di video in cui il suo fidanzato sta appiccicato alla single Ilaria, ha chiesto a Filippo il falò di confronto anticipato.

Nella quarta puntata di Temptation Island c'è un nuovo falò anticipato, che vede protagonisti Annamaria Laino che dopo l'ennessimo video del fidanzato Antonio Martello con la single Ilaria, chiede a Filippo Bisciglia di poter vedere il suo fidanzato.

LEGGI ANCHE Temptation Island, Lorenzo Amoruso sempre più deluso da Manila Nazzaro: «Io tronco»

Antonio inizialmente non vuole andare, si confronta con i compagni e quando interviene Ilaria, Lorenzo Amoruso la caccia via. La single scoppia in lascrime e Antonio corre a consolarla.



Intanto nel villaggio delle fidanzate Annamaria ha tempo di riflettere e capire che è ora di fare chiarezza: «Bisogna capire che a volte l'amore non è abbastanza», spiega al falò.

Antonio arriva in spiaggia e prova subito a giustificare il suo comportamento: «Non ho mai oltrepassato un certo limite, sono sempre stato chiaro. A lei ho detto che sei la donna che amo e la donna perfetta. Io lì dentro ho pianto sette volte per te». «Guardami in faccia - dice Annamaria - mi hai uccisa! Hai fatto il porco per due settimane. Ti sei innamorato in dieci giorni. Antonio si sono innamorati tutti di me, ho stretto rapporto con tutti ma non come te. Tu di me l'ha dentro ti sei scordato. Sai qual è la differenza è che io fuori ti ho sempre protetto ma qui ti ha visto tutta Italia».

Il falò si accende 🔥 Come finirà il viaggio nei sentimenti della coppia? Lo scopriremo martedì nella nuova puntata di #TemptationIsland pic.twitter.com/2bgbktj42G — Temptation Island (@TemptationITA) July 23, 2020

LEGGI ANCHE Temptation Island, Antonella Elia è stata tradita. Pietro delle Piane bacia una single: «Mi fa ribrezzo»

«Anna - risponde Antonio - io mi sono messo in gioco, in 15 giorni ho fatto un percorso, io e te su alcune cose la vediamo all'opposto».

«Tu con me sei stato cattivo. Mi sono innamorata di te, di come eri. L'Antonio che vedevo i primi giorni lo conoscevo, facevi battute, quello lo capivo, il peggio è stato dopo. Tu sai che io non ti ho mai fatto mancare niente, per quello stai con me, ma non hai nessuna forma d'amore nei miei confronti».

Come andrà a finire il falò di confronto però lo scopriremo la prossima puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA