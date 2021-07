Stasera in tv, lunedì 3 luglio su Canale 5 «Temptation Island»: curiosità e anticipazioni del reality dell'estate

Lunedì 5 Luglio 2021, 13:21

Stasera in tv andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 il reality «Temptation Island». Seconda puntata del relity più seguito dell'estate. Al centro del programma tv le storie d'amore di sei coppie che hannno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. In questa puntata potrebbe esserci il primo addio a una coppia. Sembrerebbe esserci stato il falò di confroto tra due giovani.

Le anticipazioni

Ci saranno colpi di scena per la giovane Valentina Nulli Augusti che verrà raggiunta nel villaggio da Filippo Bisciglia per parlare del suo fidanzato Tommaso Eletti. Immagini forti per la ragazza romana. Dopo che la prima puntata del reality si è concluso con importanti colpi di scena su Ste e Valentina.

«Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare». Queste le parole del conduttore Filippo Bisciglia a Valentina, trapelate dalle prime anticipazioni della puntata che andrà in onda stasera. Gli spettatori potrebbero quindi assistere al primo falò di confronto.

